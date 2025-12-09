«Манчестер Сити» по-прежнему интересуется игроком «Монако» Аклиушем — L’Équipe

Нападающий «Монако» Магнес Аклиуш интересен «Манчестер Сити», несмотря на покупку летом у «Лиона» Райана Шерки. Об этом сообщает L’Équipe.

По данным источника, «Тоттенхэм Хотспур», леверкузенский «Байер» и «Пари Сен-Жермен» также следят за выступлениями игрока, но монегаски хотят получить за него не менее € 70 млн, что отталкивает потенциальных покупателей.

В 19 матчах нынешнего клубного сезона Аклиуш забил три гола и отдал четыре голевые передачи. Срок действия текущего трудового договора футболиста с княжеским клубом рассчитан до лета 2028 года. Кроме того, в активе Магнеса есть пять матчей и один гол за сборную Франции.