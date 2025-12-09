Скидки
Андрей Синицын: Гусев доигрывает в «Динамо» на багаже предыдущих тренеров

Комментарии

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын высказался о работе Ролана Гусева на посту исполняющего обязанности главного тренера московского «Динамо».

«Гусев доигрывает в «Динамо» на багаже предыдущих тренеров. Его концепция, мысли и задумки будут видны после трансферов и перерыва на подготовку. Если он останется во главе «Динамо», то его задумки будут видны только после этого. Но не знаю, какое видение у руководства. Может, кого-то ищут или же дадут Гусеву поработать какой-то период», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент «Динамо» находится на 10-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

Комментарии
