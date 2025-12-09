Скидки
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Слот — о Салахе: ситуация далека от идеала, мы осудили его слова

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот вновь высказался об исключении нападающего Мохамеда Салаха из заявки команды на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Интером». Команды сыграют сегодня, 9 декабря, на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
«Ситуация с Салахом далека от идеала. Это никому не идёт на пользу. Ни клубу, ни команде, ни ему самому. Мы отреагировали так, как отреагировали, не стали его сюда брать. Потому что мы осудили его слова», — сказал Слот в интервью Prime Video Sport.

Ранее Мохамед Салах критически высказался о своей роли в команде. Нападающий был недоволен ограниченным игровым временем в сезоне-2025/2026.

