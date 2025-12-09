Слот — о Салахе: ситуация далека от идеала, мы осудили его слова

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот вновь высказался об исключении нападающего Мохамеда Салаха из заявки команды на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Интером». Команды сыграют сегодня, 9 декабря, на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане.

«Ситуация с Салахом далека от идеала. Это никому не идёт на пользу. Ни клубу, ни команде, ни ему самому. Мы отреагировали так, как отреагировали, не стали его сюда брать. Потому что мы осудили его слова», — сказал Слот в интервью Prime Video Sport.

Ранее Мохамед Салах критически высказался о своей роли в команде. Нападающий был недоволен ограниченным игровым временем в сезоне-2025/2026.