Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Спартака» Тернавский назвал позицию в команде, которую нужно усилить зимой

Экс-игрок «Спартака» Тернавский назвал позицию в команде, которую нужно усилить зимой
Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Владислав Тернавский назвал позицию, которая требует усиления в команде в зимнее трансферное окно.

«Спартаку» можно было бы усилить оборону в зимнее трансферное окно, потому что пропускают. Вот, например, у «Балтики» мало пропущенных, у них всё в порядке. А «Спартак» один—два, но пропустят. Романцев всегда учил: «на ноль» сыграли, один—два забьём. Защита сейчас слабое место команды», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Перед стартом сезона состав «Спартака» пополнили три защитника. Из «Ренна» перешёл камерунец Кристофер Ву, из «Фенербахче» — игрок сборной Ганы Александер Джику, у «Локомотива» был куплен защитник Илья Самошников. Защитник Срджан Бабич продолжает восстановление после травмы крестообразных связок колена.

Материалы по теме
Новый тренер — новый цикл? Каким будет «Спартак» весной
Новый тренер — новый цикл? Каким будет «Спартак» весной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android