Экс-игрок «Спартака» Тернавский назвал позицию в команде, которую нужно усилить зимой

Бывший защитник московского «Спартака» Владислав Тернавский назвал позицию, которая требует усиления в команде в зимнее трансферное окно.

«Спартаку» можно было бы усилить оборону в зимнее трансферное окно, потому что пропускают. Вот, например, у «Балтики» мало пропущенных, у них всё в порядке. А «Спартак» один—два, но пропустят. Романцев всегда учил: «на ноль» сыграли, один—два забьём. Защита сейчас слабое место команды», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Перед стартом сезона состав «Спартака» пополнили три защитника. Из «Ренна» перешёл камерунец Кристофер Ву, из «Фенербахче» — игрок сборной Ганы Александер Джику, у «Локомотива» был куплен защитник Илья Самошников. Защитник Срджан Бабич продолжает восстановление после травмы крестообразных связок колена.