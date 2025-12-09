На Инфантино подали жалобу, связанную с публичной поддержкой Трампа — The Athletic

Некоммерческая организация по вопросам прав трудящихся-мигрантов и спорта подала жалобу в комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА). Эта организация обвинила главу ФИФА Джанни Инфантино в нарушении этического кодекса. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, в жалобе подчёркивается, что Инфантино нарушил обязательство соблюдать политический нейтралитет, а также приводятся конкретные случаи, в которых это проявилось — все они связаны с публичной поддержкой президента США Дональда Трампа:
- Инфантино лоббировал присуждение Трампу Нобелевской премии мира.
- Инфантино выступил с речью в поддержку Дональда на бизнес-форуме в Майами, где находился в статусе главы ФИФА.
- Во время церемонии жеребьёвки чемпионата мира 2026 года Инфантино хвалил Трампа и одобрял его политику.
- В январе президент ФИФА опубликовал ролик, в котором поблагодарил Трампа за приглашение на президентский митинг перед инаугурацией, и закончил видео словами: «Вместе мы снова сделаем великой не только Америку, но и весь мир».
Также Комитет по этике просят провести расследование обстоятельств, связанных с учреждением Премии мира ФИФА и её вручением Трампу, поскольку при её создании не было консультаций ни с Советом ФИФА, ни с вице-президентами. Кроме того, отсутствовали номинанты, критерии, судьи и процесс выбора.
