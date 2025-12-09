Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Комментатор Okko Павел Чепурин дал прогноз на матч «Барселона» — «Айнтрахт» в ЛЧ

Комментатор Okko Павел Чепурин дал прогноз на матч «Барселона» — «Айнтрахт» в ЛЧ
Комментарии

Комментатор Okko Павел Чепурин поделился прогнозом на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Айнтрахтом».

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Лига Чемпионов возвращается на «Камп Ноу»! Главные слова, которые сегодня повторяют болельщики «Барселоны». Каталонцы оправились от болезненного поражения в Лондоне — после него уже три победы подряд, в том числе над «Атлетико» и «Бетисом»: с севильцами и вовсе устроили карусель — 5:3 с хет-триком Феррана.
У «Айнтрахта», наоборот, проблемы — команда пропускает чуть ли не больше всех в Европе, а в последнем туре Бундеслиги получили от «РБ Лейпциг» 0:6.

В этом матче, кажется, тоже ничего хорошего немцам ждать не стоит: Лига чемпионов возвращается на «Камп Ноу», «Барселона» на ходу, а у неё ещё и личные счёты с «Айнтрахтом», в 2022 году немцы выбили каталонцев из Лиги Европы, а немецкие фанаты захватили «Камп Ноу». Сегодня — самое время для расплаты», — сказал Чепурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Материалы по теме
«Барселона» объявила о возвращении получившего травму тер Штегена
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android