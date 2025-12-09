Комментатор Okko Павел Чепурин дал прогноз на матч «Барселона» — «Айнтрахт» в ЛЧ

Комментатор Okko Павел Чепурин поделился прогнозом на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Айнтрахтом».

«Лига Чемпионов возвращается на «Камп Ноу»! Главные слова, которые сегодня повторяют болельщики «Барселоны». Каталонцы оправились от болезненного поражения в Лондоне — после него уже три победы подряд, в том числе над «Атлетико» и «Бетисом»: с севильцами и вовсе устроили карусель — 5:3 с хет-триком Феррана.

У «Айнтрахта», наоборот, проблемы — команда пропускает чуть ли не больше всех в Европе, а в последнем туре Бундеслиги получили от «РБ Лейпциг» 0:6.

В этом матче, кажется, тоже ничего хорошего немцам ждать не стоит: Лига чемпионов возвращается на «Камп Ноу», «Барселона» на ходу, а у неё ещё и личные счёты с «Айнтрахтом», в 2022 году немцы выбили каталонцев из Лиги Европы, а немецкие фанаты захватили «Камп Ноу». Сегодня — самое время для расплаты», — сказал Чепурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».