Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Локомотива» Терёхин оценил выступление команды в первой части сезона РПЛ

Экс-игрок «Локомотива» Терёхин оценил выступление команды в первой части сезона РПЛ
Комментарии

Бывший форвард «Локомотива» Олег Терёхин высказался о турнирном положении железнодорожников после завершения первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги, сравнив ситуацию в клубе с московским «Динамо».

«Локомотив» порадовал. У них костяк из российских игроков. Галактионову проще работать. А когда у «Динамо» на поле выходят восемь легионеров, и языка никто не знает, это проблема. Так что «Локомотив» молодец! Посмотрим, хватит ли им сил на вторую часть сезона. Может, усилятся. Пока команда в гонке за чемпионство», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. В активе команды 37 набранных очков, что на три меньше, чем у лидирующего в чемпионской гонке «Краснодара». «Динамо» с 21 очком располагается на 10-й строчке.

