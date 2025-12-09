«Тоттенхэм» внёс купленного у «Баварии» Теля в заявку на Лигу чемпионов вместо Соланке

Английский «Тоттенхэм» внёс в заявку на Лигу чемпионов УЕФА французского форварда Матиса Теля вместо получившего травму нападающего Доминика Соланке. Об этом официально сообщила пресс-служба клуба. Лондонцы воспользовались правилом УЕФА, разрешающим дозаявлять игроков в случае серьёзной травмы одного из футболистов.

«Подтверждаем, что Матис Тель включён в состав нашей команды на Лигу чемпионов перед сегодняшним матчем общего этапа с пражской «Славией». Матис заменит Доминика Соланке, который в настоящее время не играет из-за травмы лодыжки», — говорится в сообщении пресс-службы «Тоттенхэма» в соцсети X.

Матис Тель выступает за «Тоттенхэм» с февраля 2025 года. Минувшим летом англичане выкупили права на игрока у мюнхенской «Баварии» за € 35 млн. Полугодичная аренда француза перед второй частью прошлого сезона обошлась клубу в € 10 млн.