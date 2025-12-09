Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» внёс купленного у «Баварии» Теля в заявку на Лигу чемпионов вместо Соланке

«Тоттенхэм» внёс купленного у «Баварии» Теля в заявку на Лигу чемпионов вместо Соланке
Комментарии

Английский «Тоттенхэм» внёс в заявку на Лигу чемпионов УЕФА французского форварда Матиса Теля вместо получившего травму нападающего Доминика Соланке. Об этом официально сообщила пресс-служба клуба. Лондонцы воспользовались правилом УЕФА, разрешающим дозаявлять игроков в случае серьёзной травмы одного из футболистов.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Славия П
Прага, Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Подтверждаем, что Матис Тель включён в состав нашей команды на Лигу чемпионов перед сегодняшним матчем общего этапа с пражской «Славией». Матис заменит Доминика Соланке, который в настоящее время не играет из-за травмы лодыжки», — говорится в сообщении пресс-службы «Тоттенхэма» в соцсети X.

Матис Тель выступает за «Тоттенхэм» с февраля 2025 года. Минувшим летом англичане выкупили права на игрока у мюнхенской «Баварии» за € 35 млн. Полугодичная аренда француза перед второй частью прошлого сезона обошлась клубу в € 10 млн.

Материалы по теме
Топ-матчи вторника: «Интер» — «Ливерпуль», баскетбол и хоккей
Топ-матчи вторника: «Интер» — «Ливерпуль», баскетбол и хоккей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android