Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тернавский: у Махачкалы игрок борьбой занимается в штрафной, а просят уволить Биджиева

Тернавский: у Махачкалы игрок борьбой занимается в штрафной, а просят уволить Биджиева
Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Владислав Тернавский высказался о возможной отставке Хасанби Биджиева с поста главного тренера махачкалинского «Динамо».

«Мне жалко Биджиева из Махачкалы. Игрок «Динамо» фолит в штрафной на нападающем без мяча, пропускают с пенальти, а с трибун кричат: «Увольняй тренера». А почему не футболиста? Надо мозги иметь, чтобы не заниматься борьбой в штрафной площади. Я просто в шоке от этой отставки», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На данный момент махачкалинское «Динамо» находится на 13-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

Материалы по теме
Самая нелогичная отставка сезона в РПЛ. Что теперь будет с махачкалинским «Динамо»?
Самая нелогичная отставка сезона в РПЛ. Что теперь будет с махачкалинским «Динамо»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android