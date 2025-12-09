Тернавский: у Махачкалы игрок борьбой занимается в штрафной, а просят уволить Биджиева

Бывший защитник московского «Спартака» Владислав Тернавский высказался о возможной отставке Хасанби Биджиева с поста главного тренера махачкалинского «Динамо».

«Мне жалко Биджиева из Махачкалы. Игрок «Динамо» фолит в штрафной на нападающем без мяча, пропускают с пенальти, а с трибун кричат: «Увольняй тренера». А почему не футболиста? Надо мозги иметь, чтобы не заниматься борьбой в штрафной площади. Я просто в шоке от этой отставки», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На данный момент махачкалинское «Динамо» находится на 13-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ.