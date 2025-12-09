Исак, Вирц и Мак Аллистер — самые подешевевшие футболисты АПЛ по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt представил рыночные стоимости футболистов английской Премьер-лиги по итогам последнего обновления. Форвард «Ливерпуля» Александер Исак и полузащитник «красных» Флориан Вирц стали самыми подешевевшими игроками чемпионата, потеряв в стоимости € 20 млн.

Топ-10 самых подешевевших футболистов АПЛ по версии Transfermarkt:

Александер Исак («Ливерпуль») — € 120 млн (- € 20 млн). Флориан Вирц («Ливерпуль») — € 110 млн (- € 20 млн). Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль») — € 85 млн (- € 15 млн). Родри («Манчестер Сити») — € 75 млн (- € 15 млн). Мохамед Салах («Ливерпуль») — € 30 млн (- € 15 млн). Букайо Сака («Арсенал») — € 130 млн (- € 10 млн). Омар Мармуш («Манчестер Сити») — € 65 млн (- € 10 млн). Хави Симонс («Тоттенхэм») — € 60 млн (- € 10 млн). Беньямин Шешко («Манчестер Юнайтед») — € 60 млн (- € 10 млн). Бен Уайт («Арсенал») — € 30 млн (- € 8 млн).

Рекорды «Ливерпуля»: