Исак, Вирц и Мак Аллистер — самые подешевевшие футболисты АПЛ по версии Transfermarkt
Портал Transfermarkt представил рыночные стоимости футболистов английской Премьер-лиги по итогам последнего обновления. Форвард «Ливерпуля» Александер Исак и полузащитник «красных» Флориан Вирц стали самыми подешевевшими игроками чемпионата, потеряв в стоимости € 20 млн.
Топ-10 самых подешевевших футболистов АПЛ по версии Transfermarkt:
- Александер Исак («Ливерпуль») — € 120 млн (- € 20 млн).
- Флориан Вирц («Ливерпуль») — € 110 млн (- € 20 млн).
- Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль») — € 85 млн (- € 15 млн).
- Родри («Манчестер Сити») — € 75 млн (- € 15 млн).
- Мохамед Салах («Ливерпуль») — € 30 млн (- € 15 млн).
- Букайо Сака («Арсенал») — € 130 млн (- € 10 млн).
- Омар Мармуш («Манчестер Сити») — € 65 млн (- € 10 млн).
- Хави Симонс («Тоттенхэм») — € 60 млн (- € 10 млн).
- Беньямин Шешко («Манчестер Юнайтед») — € 60 млн (- € 10 млн).
- Бен Уайт («Арсенал») — € 30 млн (- € 8 млн).
Рекорды «Ливерпуля»:
Комментарии