Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Исак, Вирц и Мак Аллистер — самые подешевевшие футболисты АПЛ по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt представил рыночные стоимости футболистов английской Премьер-лиги по итогам последнего обновления. Форвард «Ливерпуля» Александер Исак и полузащитник «красных» Флориан Вирц стали самыми подешевевшими игроками чемпионата, потеряв в стоимости € 20 млн.

Топ-10 самых подешевевших футболистов АПЛ по версии Transfermarkt:

  1. Александер Исак («Ливерпуль») — € 120 млн (- € 20 млн).
  2. Флориан Вирц («Ливерпуль») — € 110 млн (- € 20 млн).
  3. Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль») — € 85 млн (- € 15 млн).
  4. Родри («Манчестер Сити») — € 75 млн (- € 15 млн).
  5. Мохамед Салах («Ливерпуль») — € 30 млн (- € 15 млн).
  6. Букайо Сака («Арсенал») — € 130 млн (- € 10 млн).
  7. Омар Мармуш («Манчестер Сити») — € 65 млн (- € 10 млн).
  8. Хави Симонс («Тоттенхэм») — € 60 млн (- € 10 млн).
  9. Беньямин Шешко («Манчестер Юнайтед») — € 60 млн (- € 10 млн).
  10. Бен Уайт («Арсенал») — € 30 млн (- € 8 млн).
Рекорды «Ливерпуля»:

