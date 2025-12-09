Скидки
«Локомотив» объявил даты зимних сборов

Комментарии

Пресс-служба «Локомотива» в телеграм-канале проинформировала о планах команды на зимние сборы.

«Подготовка к продолжению сезона начнётся после новогодних праздников. 12 января команда пройдёт углублённый медосмотр, а 13 января отправится на сборы в Абу-Даби (ОАЭ), которые пройдут в три этапа:

— с 13 по 24 января;
— с 28 января по 8 февраля;
— с 12 по 21 февраля.

О конкретных планах на сборы, товарищеских матчах и соперниках сообщим дополнительно», — написано в сообщении «Локомотива».

После 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги железнодорожники набрали 37 очков и занимают третье место.

