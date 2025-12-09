Экс-вратарь «Краснодара» Синицын оценил игру команды в первой части сезона РПЛ

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын высказался о результатах команды в первой части сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги. «Быки» ушли на зимнюю паузу в РПЛ на первом месте в турнирной таблице.

«Хотел бы выделить всю команду «Краснодара». Были небольшие спады, но на дистанции показали самую сбалансированную и стабильную игру. Самое главное, что получилось результативно, смогли набрать очки», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Краснодар» возглавляет чемпионскую гонку в РПЛ с 40 набранными очками в 18 матчах, опережая ближайшего преследователя, «Зенит», на одно очко. Тройку лидеров с 37 очками замыкает московский «Локомотив».