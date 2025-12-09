Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-вратарь «Краснодара» Синицын оценил игру команды в первой части сезона РПЛ

Экс-вратарь «Краснодара» Синицын оценил игру команды в первой части сезона РПЛ
Комментарии

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын высказался о результатах команды в первой части сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги. «Быки» ушли на зимнюю паузу в РПЛ на первом месте в турнирной таблице.

«Хотел бы выделить всю команду «Краснодара». Были небольшие спады, но на дистанции показали самую сбалансированную и стабильную игру. Самое главное, что получилось результативно, смогли набрать очки», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Краснодар» возглавляет чемпионскую гонку в РПЛ с 40 набранными очками в 18 матчах, опережая ближайшего преследователя, «Зенит», на одно очко. Тройку лидеров с 37 очками замыкает московский «Локомотив».

Материалы по теме
Прогноз на победителя РПЛ. Шансы «Зенита» и «Краснодара» почти равны!
Истории
Прогноз на победителя РПЛ. Шансы «Зенита» и «Краснодара» почти равны!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android