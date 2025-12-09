Месси во второй раз подряд признан лучшим игроком сезона в МЛС

Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси во второй раз подряд признан лучшим футболистом сезона в МЛС. Об этом сказано на официальном сайте лиги.

Аргентинец стал первым игроком в истории МЛС, который выиграл данную награду два раза подряд. В 49 матчах прошедшего сезона футболист забил 43 гола и отдал 26 голевых передач. Кроме того, Месси — первый игрок МЛС, который принял участие как минимум в 36 голах в двух розыгрышах чемпионата кряду. В плей-офф турнира аргентинец стал автором или соавтором 15 забитых мячей, что также является рекордом. В прошедшей кампании Месси помог своей команде выиграть Кубок МЛС.