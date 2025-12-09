«Ливерпуль» хочет, чтобы Салах отработал контракт до конца. Игрок интересен саудовцам — TS

«Аль-Хиляль», «Аль-Кадисия» и «Неом» проявляют интерес к крайнему нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, несмотря на интерес указанных саудовских клубов, мерсисайдцы не желают продавать 33-летнего футболиста и хотят, чтобы он остался в команде до конца контракта, рассчитанного до лета 2027 года.

Подчёркивается, в Саудовской Аравии считают, что Салах может стать лицом чемпионата и сохранить глобальный интерес к нему после ухода Криштиану Роналду из «Аль-Насра», чьё трудовое соглашение заканчивается летом 2027 года.

Ранее Салах заявил об ухудшении отношений с главным тренером команды Арне Слотом.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: