Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» хочет, чтобы Салах отработал контракт до конца. Игрок интересен саудовцам — TS

«Ливерпуль» хочет, чтобы Салах отработал контракт до конца. Игрок интересен саудовцам — TS
Комментарии

«Аль-Хиляль», «Аль-Кадисия» и «Неом» проявляют интерес к крайнему нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, несмотря на интерес указанных саудовских клубов, мерсисайдцы не желают продавать 33-летнего футболиста и хотят, чтобы он остался в команде до конца контракта, рассчитанного до лета 2027 года.

Подчёркивается, в Саудовской Аравии считают, что Салах может стать лицом чемпионата и сохранить глобальный интерес к нему после ухода Криштиану Роналду из «Аль-Насра», чьё трудовое соглашение заканчивается летом 2027 года.

Ранее Салах заявил об ухудшении отношений с главным тренером команды Арне Слотом.

Материалы по теме
Слот — о Салахе: ситуация далека от идеала, мы осудили его слова

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android