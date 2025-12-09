Слишкович — о Соболеве: я его как человека обожаю. Он в сердце и в душе хороший

Бывший главный тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович высказался о ситуации с нападающим Александром Соболевым в период работы в московском клубе.

«Я его [Соболева] как человека обожаю. Он в сердце и в душе хороший. У него есть свои моменты, но он не плохой. Должен только понять, Саша это знает, есть правило футбола: что говорится в раздевалке, остаётся в раздевалке. Это правило, которое [существует] 100 лет в футболе. Ты не должен это рассказывать», — сказал Слишкович в подкасте «‎Премьер-лига несправедливости»

Ранее Александр Соболев рассказал историю, как Слишкович отстранил Соболева от команды на финал Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» в сезоне-2023/2024. После вылета красно-белых из турнира Соболев написал тренеру сообщение: «Финал вместе на диване посмотрим».