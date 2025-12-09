Скидки
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Сергей Шавло отметил игру «Локомотива» в первой части сезона РПЛ

Сергей Шавло отметил игру «Локомотива» в первой части сезона РПЛ
Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло дал комментарий на тему игры «Локомотива» в первой части нынешнего сезона.

«Локомотив» очень понравился, особенно игрой в атаке. Они забили больше всех. Футболисты у команды интересные, есть новые ребята, которые особо никому не были нужны. Сейчас находятся на хорошем уровне, забивают. «Локомотив» по игре стоит на втором месте после «Краснодара». Важно, что там играют свои ребята и только два иностранца. Команда будет претендовать на одно из серьёзных мест по итогам чемпионата», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

