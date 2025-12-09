Скидки
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Кайрат» — «Олимпиакос»: хозяева пропустили на 73-й минуте

Комментарии

В эти минуты идёт матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Кайрат» и «Олимпиакос». Игра проходит на стадионе «Астана-Арена» в Астане. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей. В прямом эфире игру показывает Okko. Трансляцию этой встречи можно посмотреть на странице Okko на «Чемпионате». «Чемпионат» также ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 18:30 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 1
Олимпиакос
Пирей, Греция
0:1 Мартинш – 73'    

На 73-й минуте счёт открыл нападающий «Олимпиакоса» Желсон Мартинш.

После пяти туров казахстанский клуб набрал одно очко и занимает 35-е место. Греческая команда заработала два очка и располагается на 33-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Реакция игроков «Кайрата» на выпадение «Реала» в Лиге чемпионов:

