«Кайрат» — «Олимпиакос»: хозяева пропустили на 73-й минуте

В эти минуты идёт матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «Кайрат» и «Олимпиакос». Игра проходит на стадионе «Астана-Арена» в Астане. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей. В прямом эфире игру показывает Okko. Трансляцию этой встречи можно посмотреть на странице Okko на «Чемпионате». «Чемпионат» также ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 73-й минуте счёт открыл нападающий «Олимпиакоса» Желсон Мартинш.

После пяти туров казахстанский клуб набрал одно очко и занимает 35-е место. Греческая команда заработала два очка и располагается на 33-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

