Пауло Дибала хочет остаться в «Роме» — La Repubblica

Аргентинский нападающий «Ромы» Пауло Дибала хочет остаться в своей нынешней команде. Об этом сообщает La Repubblica.

По данным источника, футболист удивлён слухами, которые связывают его будущее с чемпионатом Аргентины, он сообщил руководству команды, что хочет остаться. В то же время спортивный директор римского клуба Фредерик Массара ещё не принял окончательного решения по этому поводу. Массара хотел бы сделать средний возраст команды ниже, но и Дибалу он тоже считает частью проекта. При этом аргентинцу придётся пойти на ощутимое понижение оклада, который сейчас составляет € 8,5 млн в год. Контракт Пауло с римлянами рассчитан до лета 2026 года.