Экс-тренер «Спартака» Станкович может вновь возглавить «Црвену Звезду» — Sportklub

Руководство «Црвены Звезды» планирует пригласить в клуб Деяна Станковича, покинувшего московский «Спартак» в минувшем ноябре. 47-летний специалист уже контактировал с сербским клубом. Об этом сообщает Sportklub.

По информации источника, Станкович согласился провести дополнительные встречи с «Црвеной Звездой», чтобы окончательно определить размер возможной зарплаты и продолжительность контракта.

«Спартак» объявил об уходе Станковича из клуба 11 ноября. Сербский специалист возглавлял красно-белых с лета 2024 года. За этот период под руководством Станковича москвичи провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

Сербский тренер возглавлял «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год.

