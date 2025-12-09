Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каррагер — о Салахе: не уверен, что когда-то желал «Ливерпулю» победы сильнее, чем сегодня

Каррагер — о Салахе: не уверен, что когда-то желал «Ливерпулю» победы сильнее, чем сегодня
Комментарии

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на публикацию нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха в социальной сети и обратился к команде перед матчем 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Интером». Египтянин был исключён из заявки команды после критики в адрес клуба.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не уверен, что когда-либо желал «Ливерпулю» победы сильнее, чем сегодня! Давайте, вперёд!» — написал Каррагер в соцсети X, репостнув публикацию Sky Sports, с фотографией Салаха из тренажёрного зала и подписью «Работа для Мо Салаха продолжается».

Ранее Мохамед Салах выступил с критикой в адрес «Ливерпуля», пожаловавшись на необоснованное сокращение своего игрового времени. Каррагер назвал такое поведение нападающего позором и атакой на тренера.

Материалы по теме
Салах демаршем перечеркнул все заслуги в «Ливерпуле»? Уйти красиво теперь просто нереально
Салах демаршем перечеркнул все заслуги в «Ливерпуле»? Уйти красиво теперь просто нереально
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android