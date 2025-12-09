Каррагер — о Салахе: не уверен, что когда-то желал «Ливерпулю» победы сильнее, чем сегодня

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на публикацию нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха в социальной сети и обратился к команде перед матчем 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Интером». Египтянин был исключён из заявки команды после критики в адрес клуба.

«Не уверен, что когда-либо желал «Ливерпулю» победы сильнее, чем сегодня! Давайте, вперёд!» — написал Каррагер в соцсети X, репостнув публикацию Sky Sports, с фотографией Салаха из тренажёрного зала и подписью «Работа для Мо Салаха продолжается».

Ранее Мохамед Салах выступил с критикой в адрес «Ливерпуля», пожаловавшись на необоснованное сокращение своего игрового времени. Каррагер назвал такое поведение нападающего позором и атакой на тренера.