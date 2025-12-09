Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тернавский назвал место, которое «Спартак» может занять по итогам сезона РПЛ

Тернавский назвал место, которое «Спартак» может занять по итогам сезона РПЛ
Комментарии

Бывший защитник «Спартака» Владислав Тернавский поделился мнением о перспективах красно-белых в нынешнем сезоне. После первой части Мир Российской Премьер-Лиги московская команда набрала 29 очков и занимает шестое место.

«Говоря о перспективах «Спартака» в этом сезоне, всегда надо надеяться на лучшее. Но соперник тоже не дремлет. В этом сезоне плотность в таблице большая. Если в межсезонье хорошо поработают, может быть, кто-то из футболистов добавится, тренер придёт, а весной будут выигрывать — в тройку—четвёрку войдут», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Экс-игрок «Спартака» Тернавский назвал позицию в команде, которую нужно усилить зимой

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android