Тернавский назвал место, которое «Спартак» может занять по итогам сезона РПЛ

Бывший защитник «Спартака» Владислав Тернавский поделился мнением о перспективах красно-белых в нынешнем сезоне. После первой части Мир Российской Премьер-Лиги московская команда набрала 29 очков и занимает шестое место.

«Говоря о перспективах «Спартака» в этом сезоне, всегда надо надеяться на лучшее. Но соперник тоже не дремлет. В этом сезоне плотность в таблице большая. Если в межсезонье хорошо поработают, может быть, кто-то из футболистов добавится, тренер придёт, а весной будут выигрывать — в тройку—четвёрку войдут», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

