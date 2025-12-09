«Мозгов как у майского жука». Ван Бастен раскритиковал игрока «Ливерпуля» Салаха

Бывший нападающий сборной Нидерландов Марко ван Бастен раскритиковал египетского нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха на фоне его ссоры с главным тренером команды Арне Слотом.

«Я бы сказал так: мозгов как у майского жука. Если так реагировать… В прошлом году он играл очень хорошо, но в этом сезоне он не так хорош. Салах просто плох в последние несколько месяцев. Считаю Слота честным и прямым человеком. Он не уклоняется от драки, в конце концов, не говорит ничего неразумного. Салах же, напротив, начал нападать на него и реагировать неправильно», — сказал ван Бастен в интервью для Ziggo Sport.