«Кайрат» проиграл «Олимпиакосу» и потерпел третье подряд поражение в Лиге чемпионов

Завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «Кайрат» и «Олимпиакос». Игра проходила на стадионе «Астана-Арена». Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей. В прямом эфире игру показывал Okko. Трансляцию этой встречи можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

На 73-й минуте единственный мяч в игре забил нападающий «Олимпиакоса» Желсон Мартинш.

Это поражение стало третьим подряд для «Кайрата» в Лиге чемпионов.

После шести матчей казахстанский клуб набрал одно очко и занимает 35-е место. Греческая команда заработала пять очков и располагается на 26-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

