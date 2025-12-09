Андрей Синицын: Карпину в «Динамо» надо было дать время и довериться

Экс-вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался о результатах «Динамо» в текущем сезоне и прокомментировал уход из клуба главного тренера Валерия Карпина. Специалист, возглавивший команду перед стартом чемпионата, покинул клуб 17 ноября.

«Динамо» не хватило дистанции. Нужно давать время, чтобы выстроить команду. За три месяца нельзя требовать космический результат. Это возможно, но если смотреть в перспективе, Карпину удавалось находить игру и ресурсы в «Ростове», показывать результат. В «Динамо» другие деньги и ожидания. Надо было дать время и довериться», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Динамо» завершило первую часть Мир Российской Премьер-Лиги на 10-м месте в турнирной таблице. В активе команды 21 набранное очко в 18 турах. В заключительных матчах календарного года бело-голубыми в статусе исполняющего обязанности главного тренера руководил россиянин Ролан Гусев.