Каррагеру могут закрыть въезд в Египет после слов о Салахе — Indykaila

Экс-футболисту «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагеру могут запретить въезд в Египет после критики в адрес нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха. Как сообщает Indykaila в соцсети X, над этим работают влиятельные друзья африканского футболиста.

Ранее Мохамед Салах выступил с критикой в адрес клуба из-за своего положения в команде. Нападающий пожаловался на необоснованное сокращение своего игрового времени в текущем сезоне. Главный тренер команды Арне Слот исключил Салаха из заявки на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Интером».

Джейми Каррагер назвал интервью Салаха позором и спланированной атакой на тренера. Позже экс-защитник написал: «Не уверен, что когда-либо желал «Ливерпулю» победы сильнее, чем сегодня!»