Тернавский: тренеры-иностранцы в «Спартаке» надоели — шестое место и россиянин займёт

Экс-защитник московского «Спартака» Владислав Тернавский объяснил, почему считает россиян предпочтительными кандидатами на должность главного тренера красно-белых. Команда начинала сезон под руководством серба Деяна Станковича, уволенного 11 ноября.

«В «Спартак» я бы поставил российского тренера. Кандидатур много. Иностранцы надоели. Станкович, пожалуйста — шестое место. Шестое и российский тренер займёт с такими ресурсами и подбором. Писали, что Станкович потратил на трансферы € 80 млн. Почему такие шансы не дают россиянам?» — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Самым дорогим трансфером «Спартака» в летнее трансферное окно стал португальский полузащитник Жедсон Фернандеш. По данным СМИ, сумма, заплаченная «Бешикташу» за его переход превысила € 20 млн.