Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тернавский: тренеры-иностранцы в «Спартаке» надоели — шестое место и россиянин займёт

Тернавский: тренеры-иностранцы в «Спартаке» надоели — шестое место и россиянин займёт
Комментарии

Экс-защитник московского «Спартака» Владислав Тернавский объяснил, почему считает россиян предпочтительными кандидатами на должность главного тренера красно-белых. Команда начинала сезон под руководством серба Деяна Станковича, уволенного 11 ноября.

«В «Спартак» я бы поставил российского тренера. Кандидатур много. Иностранцы надоели. Станкович, пожалуйста — шестое место. Шестое и российский тренер займёт с такими ресурсами и подбором. Писали, что Станкович потратил на трансферы € 80 млн. Почему такие шансы не дают россиянам?» — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Самым дорогим трансфером «Спартака» в летнее трансферное окно стал португальский полузащитник Жедсон Фернандеш. По данным СМИ, сумма, заплаченная «Бешикташу» за его переход превысила € 20 млн.

Материалы по теме
Новый тренер — новый цикл? Каким будет «Спартак» весной
Новый тренер — новый цикл? Каким будет «Спартак» весной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android