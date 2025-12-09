Бубнов поставил пятёрки всем футболистам «Краснодара» за матч с ЦСКА, кроме одного игрока
Поделиться
Бывший защитник «Спартака», футбольный эксперт Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам «Краснодара» за матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2).
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11' 1:1 Кордоба – 38' 2:1 Са – 51' 3:1 Батчи – 70' 3:2 Алвес – 90+1'
Удаления: нет / Мойзес – 68'
По подсчётам Бубнова, «быки» за игру выполнили 809 технико-тактических действий при 17% брака. Команда получила оценку «пять».
Фото: «Коммент.Шоу»
Все футболисты чёрно-зелёных получили пятёрки, кроме атакующего полузащитника Гаэтана Перрена с оценкой «три». Он выполнил 28 ТТД при 32% брака. Хавбек и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян — единственный игрок «быков» с оценкой «пять с плюсом». Он сделал две результативные передачи, выполнил 104 ТТД при 17% брака.
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 9 декабря 2025
-
21:01
-
21:00
-
20:58
-
20:58
-
20:49
-
20:44
-
20:40
-
20:34
-
20:28
-
20:21
-
20:20
-
20:11
-
20:11
-
20:02
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:55
-
19:45
-
19:45
-
19:41
-
19:37
-
19:36
-
19:30
-
19:20
-
19:15
-
19:15
-
19:00
-
19:00
-
18:59
-
18:55