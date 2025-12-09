Бубнов поставил пятёрки всем футболистам «Краснодара» за матч с ЦСКА, кроме одного игрока

Бывший защитник «Спартака», футбольный эксперт Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам «Краснодара» за матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2).

По подсчётам Бубнова, «быки» за игру выполнили 809 технико-тактических действий при 17% брака. Команда получила оценку «пять».

Фото: «Коммент.Шоу»

Все футболисты чёрно-зелёных получили пятёрки, кроме атакующего полузащитника Гаэтана Перрена с оценкой «три». Он выполнил 28 ТТД при 32% брака. Хавбек и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян — единственный игрок «быков» с оценкой «пять с плюсом». Он сделал две результативные передачи, выполнил 104 ТТД при 17% брака.

