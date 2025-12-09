Скидки
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Бубнов поставил пятёрки всем футболистам «Краснодара» за матч с ЦСКА, кроме одного игрока

Комментарии

Бывший защитник «Спартака», футбольный эксперт Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам «Краснодара» за матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2).

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

По подсчётам Бубнова, «быки» за игру выполнили 809 технико-тактических действий при 17% брака. Команда получила оценку «пять».

Фото: «Коммент.Шоу»

Все футболисты чёрно-зелёных получили пятёрки, кроме атакующего полузащитника Гаэтана Перрена с оценкой «три». Он выполнил 28 ТТД при 32% брака. Хавбек и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян — единственный игрок «быков» с оценкой «пять с плюсом». Он сделал две результативные передачи, выполнил 104 ТТД при 17% брака.

Комментарии
