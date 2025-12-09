«Аякс» договорился о сотрудничестве с бывшим защитником «Арсенала» — NOS

Амстердамский «Аякс» достиг предварительной договорённости с бывшим защитником «Арсенала» Такэхиро Томиясу. Об этом сообщает NOS.

На данный момент стороны занимаются согласованием последних деталей будущего сотрудничества. Ожидается, что японец подпишет контракт, срок действия которого будет рассчитан на шесть месяцев. В последние годы Томиясу испытывал трудности с коленом, из-за чего в прошлом сезоне он провёл на поле за «Арсенал» всего шесть минут, сейчас он является свободным агентом. Защитник надеется сыграть за сборную Японии на чемпионате мира — 2026, но для этого ему необходимо работать в составе команды.