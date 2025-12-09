«Селтик» выразил соболезнования в связи со смертью легенды клуба Джона Динса

Шотландский «Селтик» в социальной сети X опубликовал пост, выражающий соболезнования в связи со смертью бывшего нападающего команды Джона Динса в возрасте 79 лет.

Джон Динс на протяжении своей карьеры также выступал за шотландские «Альбион Роверс», «Мазервелл» и «Патрик Тисл», в Англии он защищал цвета «Лутон Таун» и «Карлайл Юнайтед», завершил карьеру он в австралийском клубе «Аделаида Сити».

Наиболее плодотворный период карьеры Джон Динс провёл в составе «кельтов», с которыми он стал трёхкратным чемпионом Шотландии, дважды выиграл Кубок страны и один раз — Кубок лиги. Кроме того, у футболиста были матчи за сборную Шотландии. В 126 матчах за «Селтик» он забил 89 голов.