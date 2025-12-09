Бубнов поставил двойку Дивееву за матч ЦСКА с «Краснодаром» в 18-м туре РПЛ

Бывший защитник «Спартака», футбольный эксперт Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам ЦСКА за матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:2).
Согласно подсчётам Бубнова, красно-синие за игру выполнили 650 технико-тактических действий при 24% брака. Команда получила оценку «пять».
Фото: «Коммент.Шоу»
Защитник Игорь Дивеев оказался единственным футболистом ЦСКА, получившим оценку «два». Он выполнил 65 ТТД при 31% брака. Бубнов поставил тройку нападающему Кириллу Глебову (42 ТТД при 33% брака). Две четвёрки получили защитники Жоао Виктор (61 ТТД при 25% брака) и Милан Гаич (63 ТТД при 24% брака). Остальным игрокам красно-синих эксперт поставил пятёрки.
Первый обладатель Кубка УЕФА из России:
