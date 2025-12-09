Скидки
«Мне пофиг на интересы одного игрока». Слишкович — о ситуации с Соболевым в «Спартаке»

Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович высказался о ситуации с нападающим Александром Соболевым в период работы в московском клубе и объяснил отстранение нападающего перед финалом Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» (0:1).

«С Сашей у меня нет никаких проблем. Не было никаких проблем. Случился такой момент, и я принял решение, потому что у меня есть один интерес — команда и клуб. У меня нет интереса одного игрока. Мне, простите за слово, пофиг на интересы одного игрока. Я бы это решение [принял[ и сейчас, если меня спрашивать. Одинаково. Не поменял бы ничего. Мы закроем эту историю. И увидимся я и Александр. И попьём мы кофе, и поговорим, 100%», — сказал Слишкович в подкасте «‎Премьер-лига несправедливости»

Ранее Александр Соболев рассказал историю, как Слишкович отстранил его от команды на финал Пути регионов Фонбет Кубка России с «Балтикой» в сезоне-2023/2024. После вылета красно-белых из турнира Соболев написал тренеру сообщение: «Финал вместе на диване посмотрим».

Комментарии
