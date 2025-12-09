Арапов высказался о матче «Кайрата» с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов

Комментатор Okko Влад Арапов поделился мнением о матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Олимпиакосом» (0:1).

«До начала игры было понятно, что фаворитом выступают команда Мендилиьара. Хотя условия были экзотичные: клубы играли в Астане, а не в Алма-Ате из-за погодных условий. Тут закрытая арена. Многих могла погода испугать. Но по лицам игроков, как были одеты оба тренера — погода была комфортной внутри чаши. Погодные условия никак винить нельзя. Было искусственное поле. К нему привыкал не только «Олимпиакос», но и «Кайрат». В первом тайме было видно, как футболисты поскальзывались, мяч скакал не так как надо. Было сложно придумать в атаке.

Этот матч запомнился большим количеством офсайдов у «Олимпиакоса», а «Карат» действовал дисциплинированно в обороне. Причём они вышли с двумя центральными защитниками. Но в атаке ничего не получалось. Единственный удар в створ пришёлся в компенсированное время ко второму тайму. Наверное, стоит призадуматься. Дисциплинированная и сыгранная команда, но в атаке мало что получалось. Не хватило Сатпаева. Если бы не офсайды и сейвы Анарбекова, «Кайрат» мог пропускать ещё. Атакующего потенциала Уразбахтину не хватило.

У «Олимпиакоса» я бы отметил Эль-Кааби. Пускай он и запорол свой момент. Очень понравился Желсон Мартинш. Наверное, главная дуэль этого матча — Мартинш с Матой. Мата прекрасно пытался зарывать Мартинша. По большей части это получалось. Но Мартинш всё пытался. В итоге Мартинш не забыл. Кажется, Мартинш ключевой игрок «Олимпиакоса» в игре с «Кайратом». Полузащита и оборона присела на жёлтые карточки. У Цолакиса вообще работы особо не было. Только на выходах сыграть. «Олимпиакос» сыграл примитивно. Казалось, что они не забьют. Но выдерживать постоянно офсайды не получалось у «Кайрата».

«Олимпиакос» может теперь побороться за топ-24. У них пять очков и матчи с «Байером» и «Аяксом». Их можно обыгрывать. «Кайрат» теряет свои шансы. Прямо совсем. Всего одного очко, потенциально возможно заработать ещё шесть. С семью очками не пройдёшь в стыки. Но зато можно покуражиться в матче с «Арсеналом». Будет реально здорово!» — сказал Арапов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

