Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арапов высказался о матче «Кайрата» с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов

Арапов высказался о матче «Кайрата» с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов
Комментарии

Комментатор Okko Влад Арапов поделился мнением о матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Олимпиакосом» (0:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 18:30 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 1
Олимпиакос
Пирей, Греция
0:1 Мартинш – 73'    

«До начала игры было понятно, что фаворитом выступают команда Мендилиьара. Хотя условия были экзотичные: клубы играли в Астане, а не в Алма-Ате из-за погодных условий. Тут закрытая арена. Многих могла погода испугать. Но по лицам игроков, как были одеты оба тренера — погода была комфортной внутри чаши. Погодные условия никак винить нельзя. Было искусственное поле. К нему привыкал не только «Олимпиакос», но и «Кайрат». В первом тайме было видно, как футболисты поскальзывались, мяч скакал не так как надо. Было сложно придумать в атаке.

Этот матч запомнился большим количеством офсайдов у «Олимпиакоса», а «Карат» действовал дисциплинированно в обороне. Причём они вышли с двумя центральными защитниками. Но в атаке ничего не получалось. Единственный удар в створ пришёлся в компенсированное время ко второму тайму. Наверное, стоит призадуматься. Дисциплинированная и сыгранная команда, но в атаке мало что получалось. Не хватило Сатпаева. Если бы не офсайды и сейвы Анарбекова, «Кайрат» мог пропускать ещё. Атакующего потенциала Уразбахтину не хватило.

У «Олимпиакоса» я бы отметил Эль-Кааби. Пускай он и запорол свой момент. Очень понравился Желсон Мартинш. Наверное, главная дуэль этого матча — Мартинш с Матой. Мата прекрасно пытался зарывать Мартинша. По большей части это получалось. Но Мартинш всё пытался. В итоге Мартинш не забыл. Кажется, Мартинш ключевой игрок «Олимпиакоса» в игре с «Кайратом». Полузащита и оборона присела на жёлтые карточки. У Цолакиса вообще работы особо не было. Только на выходах сыграть. «Олимпиакос» сыграл примитивно. Казалось, что они не забьют. Но выдерживать постоянно офсайды не получалось у «Кайрата».

«Олимпиакос» может теперь побороться за топ-24. У них пять очков и матчи с «Байером» и «Аяксом». Их можно обыгрывать. «Кайрат» теряет свои шансы. Прямо совсем. Всего одного очко, потенциально возможно заработать ещё шесть. С семью очками не пройдёшь в стыки. Но зато можно покуражиться в матче с «Арсеналом». Будет реально здорово!» — сказал Арапов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Материалы по теме
Фиаско «Кайрата» в ЛЧ! Казахстанцы проиграли в ключевом матче за стыки
Фиаско «Кайрата» в ЛЧ! Казахстанцы проиграли в ключевом матче за стыки

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android