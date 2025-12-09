Скидки
Главная Футбол Новости

Андрей Синицын рассказал, какие команды удивили в первой части сезона РПЛ

Андрей Синицын рассказал, какие команды удивили в первой части сезона РПЛ
Комментарии

Экс-вратарь «Краснодара» Андрей Синицын назвал команды, которые разочаровали и удивили его в первой части сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги.

«Махачкалинское «Динамо» удивило со знаком минус, а «Балтика» — со знаком плюс. Результат поражает, но игра… Однако, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные. Команда наверху. Хочется, чтобы арбитры были пристальными и следили за фолами. Ну и ЦСКА неплохо выглядит с молодыми игроками, «Локомотив». Есть три—четыре команды, за которыми приятно наблюдать. Хочется, чтобы «Динамо» и «Спартак» нашли свою игру и стали стабильнее», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Махачкалинское «Динамо» ушло на зимнюю паузу в чемпионате России на 13-м месте в турнирной таблице. В активе клуба из столицы Дагестана 15 очков и всего восемь забитых мячей в 18 турах. «Балтика» располагается на пятой строчке. У новичка РПЛ 35 очков — на пять меньше, чем у лидирующего «Краснодара».

