Воронов подпишет контракт с ЦСКА до 2030 года с зарплатой в € 350 тыс. за сезон — источник

18-летний нападающий «Урала» Максим Воронов подпишет контракт с ЦСКА, рассчитанный до 2030 года с заработной платой в € 350 тыс. за сезон. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
По информации источника, в ближайшие дни форвард пройдёт медобследование для заключения трудового соглашения с красно-синими.
Существует вероятность, что после трансфера в ЦСКА Воронов останется в «Урале» до конца сезона на правах аренды. Несмотря на это, не исключено, что нападающий может поехать с армейцами на сборы, чтобы конкурировать с Тамерланом Мусаевым. Подчёркивается, что не отменена задача ЦСКА по поиску уже готового форварда.
Напомним, «Чемпионат» первым проинформировал о готовящемся трансфере Воронова из «Урала» в ЦСКА.
В нынешнем сезоне Воронов принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.
