Бубнов поставил единицу «Динамо» за матч со «Спартаком»

Бывший защитник «Спартака», футбольный эксперт Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки футболистам московского «Динамо» за игру в матче 18-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (1:1).

По подсчётам Бубнова, бело-голубые за встречу выполнили 705 технико-тактических действий при 35% брака. Команда получила оценку «единица».

Фото: «Коммент.Шоу»

Бубнов поставил единственную пятёрку защитнику Николасу Маричалю. Уругваец выполнил 55 ТТД, допустив при этом 20% брака. Защитник Максим Осипенко, забивший автогол, получил оценку «единица с минусом». Футболист сделал 32 ТТД при 47% брака.

После первой части сезона «Динамо» набрало 21 очко и занимает 10-е место.

