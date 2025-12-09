Скидки
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Бубнов поставил единицу «Динамо» за матч со «Спартаком»

Бывший защитник «Спартака», футбольный эксперт Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки футболистам московского «Динамо» за игру в матче 18-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'     1:1 Сергеев – 61'    

По подсчётам Бубнова, бело-голубые за встречу выполнили 705 технико-тактических действий при 35% брака. Команда получила оценку «единица».

Фото: «Коммент.Шоу»

Бубнов поставил единственную пятёрку защитнику Николасу Маричалю. Уругваец выполнил 55 ТТД, допустив при этом 20% брака. Защитник Максим Осипенко, забивший автогол, получил оценку «единица с минусом». Футболист сделал 32 ТТД при 47% брака.

После первой части сезона «Динамо» набрало 21 очко и занимает 10-е место.



