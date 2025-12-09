«Пари НН» ушёл в зимний отпуск и объявил даты тренировочных сборов

«Пари Нижний Новгород» в официальном телеграм-канале объявил, что команда ушла в зимний отпуск, нижегородцы возобновят тренировки в январе.

«Футболисты «Пари НН» ушли в зимний отпуск! Игроки и тренерский штаб после матча с махачкалинским «Динамо» отправились на отдых.

11 января команда вновь соберётся в Москве, где пройдёт УМО. После этого «Пари НН» отправится в Турцию: в Белеке запланированы два учебно-тренировочных сбора: 13–27 января — Белек, Турция; 2–19 февраля — Белек, Турция.

В рамках сборов также состоятся контрольные матчи — даты и соперники станут известны позднее. Остаёмся на связи!» — сказано в сообщении нижегородцев.