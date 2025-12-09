Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ты ****** чудак». Беллингем оскорбил судью во время матча «Реал» — «Сельта»

«Ты ****** чудак». Беллингем оскорбил судью во время матча «Реал» — «Сельта»
Комментарии

Стало известно, что полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем сказал четвёртому арбитру матча 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочные» уступили «Сельте» (0:2). Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Испания — Примера . 15-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 2
Сельта
Виго
0:1 Сведберг – 53'     0:2 Сведберг – 90+3'    
Удаления: Гарсия – 64', Фернандес – 90+2', Эндрик – 90+2' / нет

Как сообщает издание Sport.es, в трансляцию DAZN попали кадры, на которых Беллингем, обращаясь к четвёртому арбитру на английском, сказал фразу: «Ты ****** чудак» (в оригинале использовано иное слово. — Прим. «Чемпионата»). На 62-й минуте игры полузащитник получил жёлтую карточку.

На 64-й минуте с поля был удалён защитник «Реала» Фран Гарсия, получивший два предупреждения за две минуты. На 90+2-й минуте латераль Альваро Каррерас оставил «Королевский клуб» вдевятером.

Материалы по теме
«Реал» сурово раскатали на «Бернабеу». Второй гол — просто издевательство
«Реал» сурово раскатали на «Бернабеу». Второй гол — просто издевательство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android