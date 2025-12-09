«Ты ****** чудак». Беллингем оскорбил судью во время матча «Реал» — «Сельта»
Стало известно, что полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем сказал четвёртому арбитру матча 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочные» уступили «Сельте» (0:2). Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Испания — Примера . 15-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 2
Сельта
Виго
0:1 Сведберг – 53' 0:2 Сведберг – 90+3'
Удаления: Гарсия – 64', Фернандес – 90+2', Эндрик – 90+2' / нет
Как сообщает издание Sport.es, в трансляцию DAZN попали кадры, на которых Беллингем, обращаясь к четвёртому арбитру на английском, сказал фразу: «Ты ****** чудак» (в оригинале использовано иное слово. — Прим. «Чемпионата»). На 62-й минуте игры полузащитник получил жёлтую карточку.
На 64-й минуте с поля был удалён защитник «Реала» Фран Гарсия, получивший два предупреждения за две минуты. На 90+2-й минуте латераль Альваро Каррерас оставил «Королевский клуб» вдевятером.
