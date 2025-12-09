Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» — «Спортинг»: автогол Киммиха вывел гостей вперёд на 54-й минуте

«Бавария» — «Спортинг»: автогол Киммиха вывел гостей вперёд на 54-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играют мюнхенская «Бавария» и лиссабонский «Спортинг». Встреча проходит на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра матча выступает Ник Уолш (Шотландия). На данный момент счёт 1:0 в пользу лиссабонцев. Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 20:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
2-й тайм
3 : 1
Спортинг
Лиссабон, Португалия
0:1 Киммих – 54'     1:1 Гнабри – 65'     2:1 Карл – 69'     3:1 Та – 77'    

На 54-й минуте Йозуа Киммих отличился автоголом и вывел гостей вперёд.

После пяти туров мюнхенский клуб набрал 12 очков и занимает третье место. Португальская команда заработала 10 очков и располагается на восьмой строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
Официально
«Тоттенхэм» внёс купленного у «Баварии» Теля в заявку на Лигу чемпионов вместо Соланке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android