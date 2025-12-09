Тернавский: пусть Талалаев работает в «Балтике» — для «Спартака» есть другие кандидаты

Бывший футболист московского «Спартака» Владислав Тернавский высказался против назначения в команду главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева.

«Талалаев пусть работает в «Балтике». Для «Спартака» есть другие кандидатуры. Надо ещё посмотреть, что будет дальше. Да, в эти полгода он выстрелил. Были истории, когда команды полгода играли, а потом скатывались вниз. У Талалаева в карьере были и хорошие моменты, и плохие. Если бы он стабильно во всех клубах работал, но он то выводит команды наверх, то обратно вниз.

Думаю, ему надо для рейтинга доработать до конца сезона в «Балтике», занять хорошее место, а дальше уже будут варианты», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.