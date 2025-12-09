В «Динамо» Махачкала приняли отставку Хасанби Биджиева с поста главного тренера команды

Попечительский совет махачкалинского «Динамо» принял отставку Хасанби Биджиева с поста главного тренера команды. Об этом информирует пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Клуб высоко ценит проделанную Биджиевым работу и благодарен ему за высокий профессионализм и добросовестный труд в нашей команде. Он принял «Динамо» зимой 2023 года и помог клубу выполнить задачу выхода в Мир Российскую Премьер-Лигу. В дебютном для себя сезоне в элитном дивизионе команда под его руководством смогла сохранить прописку в Мир РПЛ.

Хасанби Эдуардович, спасибо за вашу работу! Успехов в дальнейшей карьере!» — написано в сообщении махачкалинского клуба.

Напомним, 59-летний специалист подал в отставку после проигранного матча с «Пари НН» в 18-м туре РПЛ (0:1).

