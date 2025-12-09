В «Динамо» Мх извинились перед Биджиевым за акцию фанатов, призывавших тренера к отставке

Махачкалинское «Динамо» принесло извинения бывшему главному тренеру команды Хасанби Биджиеву за акцию болельщиков, призывавших 59-летнего специалиста к отставке во время матча с «Пари НН» (0:1) в 18-м туре Мир РПЛ.

«От лица клуба хотим принести извинения Хасанби Эдуардовичу за произошедшее на трибунах на заключительном матче – все в махачкалинском «Динамо» решительно осуждают акцию, её организаторов и исполнителей», — написано в телеграм-канале махачкалинского клуба.

Напомним, группа фанатов в один из моментов встречи повернулась к полю спиной. У каждого из них на спине была нарисована буква, в результате чего сформировалась фраза «Биджиев уходи». После указанной игры Биджиев подал в отставку с поста главного тренера команды.

