Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

В «Динамо» Мх извинились перед Биджиевым за акцию фанатов, призывавших тренера к отставке

Махачкалинское «Динамо» принесло извинения бывшему главному тренеру команды Хасанби Биджиеву за акцию болельщиков, призывавших 59-летнего специалиста к отставке во время матча с «Пари НН» (0:1) в 18-м туре Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 37'    
Удаления: Табидзе – 20' / нет

«От лица клуба хотим принести извинения Хасанби Эдуардовичу за произошедшее на трибунах на заключительном матче – все в махачкалинском «Динамо» решительно осуждают акцию, её организаторов и исполнителей», — написано в телеграм-канале махачкалинского клуба.

Напомним, группа фанатов в один из моментов встречи повернулась к полю спиной. У каждого из них на спине была нарисована буква, в результате чего сформировалась фраза «Биджиев уходи». После указанной игры Биджиев подал в отставку с поста главного тренера команды.

Материалы по теме
Фото
Болельщики «Динамо» Мх призвали к отставке Хасанби Биджиева во время матча с «Пари НН»
Официально
В «Динамо» Махачкала приняли отставку Хасанби Биджиева с поста главного тренера команды

