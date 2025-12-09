Бубнов поставил двойку только Даниилу Денисову за матч «Спартака» с «Динамо»

Бывший защитник «Спартака», футбольный эксперт Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» оценил игру футболистов красно-белых в матче с московским «Динамо» (1:1) в 18-м туре Мир РПЛ.

Согласно подсчётам Бубнова, команда Вадима Романова за встречу выполнила 846 технико-тактических действий при 25% брака. Команда получила оценку «четыре».

Фото: «Коммент.Шоу»

Бубнов поставил единственную двойку защитнику Даниилу Денисову, выполнившему 88 ТТД при 33% брака.

Отметим, за первый тайм «Спартак» получил пятёрку. Команда совершила 413 ТТД, допустив при этом 21% брака. Однако второй тайм красно-белых был оценён двойкой. В нём футболисты выполнили 433 ТТД при 29% брака.

