Бубнов поставил двойку только Даниилу Денисову за матч «Спартака» с «Динамо»
Поделиться
Бывший защитник «Спартака», футбольный эксперт Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» оценил игру футболистов красно-белых в матче с московским «Динамо» (1:1) в 18-м туре Мир РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19' 1:1 Сергеев – 61'
Согласно подсчётам Бубнова, команда Вадима Романова за встречу выполнила 846 технико-тактических действий при 25% брака. Команда получила оценку «четыре».
Фото: «Коммент.Шоу»
Бубнов поставил единственную двойку защитнику Даниилу Денисову, выполнившему 88 ТТД при 33% брака.
Отметим, за первый тайм «Спартак» получил пятёрку. Команда совершила 413 ТТД, допустив при этом 21% брака. Однако второй тайм красно-белых был оценён двойкой. В нём футболисты выполнили 433 ТТД при 29% брака.
Материалы по теме
Как появился «Спартак»:
Комментарии
- 9 декабря 2025
-
22:36
-
22:34
-
22:25
-
22:23
-
22:14
-
22:10
-
22:07
-
21:59
-
21:56
-
21:55
-
21:55
-
21:48
-
21:45
-
21:33
-
21:30
-
21:30
-
21:20
-
21:15
-
21:07
-
21:01
-
21:00
-
20:58
-
20:58
-
20:49
-
20:44
-
20:40
-
20:34
-
20:28
-
20:21
-
20:20
-
20:11
-
20:11
-
20:02
-
20:00
-
20:00