Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов поставил двойку только Даниилу Денисову за матч «Спартака» с «Динамо»

Бубнов поставил двойку только Даниилу Денисову за матч «Спартака» с «Динамо»
Комментарии

Бывший защитник «Спартака», футбольный эксперт Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» оценил игру футболистов красно-белых в матче с московским «Динамо» (1:1) в 18-м туре Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'     1:1 Сергеев – 61'    

Согласно подсчётам Бубнова, команда Вадима Романова за встречу выполнила 846 технико-тактических действий при 25% брака. Команда получила оценку «четыре».

Фото: «Коммент.Шоу»

Бубнов поставил единственную двойку защитнику Даниилу Денисову, выполнившему 88 ТТД при 33% брака.

Отметим, за первый тайм «Спартак» получил пятёрку. Команда совершила 413 ТТД, допустив при этом 21% брака. Однако второй тайм красно-белых был оценён двойкой. В нём футболисты выполнили 433 ТТД при 29% брака.

Материалы по теме
Фото
Бубнов поставил единицу «Динамо» за матч со «Спартаком»

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android