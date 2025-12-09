Мохамед Салах попал в число номинантов на премию «Спортивная личность года» — 2025 от BBC

Нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах попал в список из шести номинантов на премию World Sport Star award («Спортивная личность года» — 2025). Об этом сообщает аккаунт BBC Sport в соцсети X. Египтянин стал единственным футболистом в числе претендентов на премию.

Помимо Салаха, на награду претендуют пять спортсменов. В их числе футболистка лондонского «Арсенала» Мариона Кальдентей, боксёр Теренс Кроуфорд, прыгун с шестом Арман Дюплантис, легкоатлетка Сидни Маклафлин-Леврон и бейсболист Сёхэй Отани.

Ранее Мохамед Салах выступил с критикой в адрес «Ливерпуля», пожаловавшись на необоснованное сокращение своего игрового времени. Главный тренер команды Арне Слот исключил форварда из заявки на матч Лиги чемпионов УЕФА с «Интером».