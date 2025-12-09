«Бавария» переиграла «Спортинг» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов

Окончен матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играли мюнхенская «Бавария» и лиссабонский «Спортинг». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали мюнхенцы. Встреча состоялась на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра матча выступил Ник Уолш (Шотландия).

На 54-й минуте Йозуа Киммих отличился автоголом и вывел гостей вперёд. На 65-й минуте Серж Гнабри забил ответный мяч. На 69-й минуте Ленарт Карл обеспечил мюнхенцам преимущество. На 77-й минуте Жонатан Та забил третий мяч немецкой команды.

После этой игры мюнхенский клуб набрал 15 очков и занимает второе место. Португальская команда заработала 10 очков и располагается на девятой строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.