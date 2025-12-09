Скидки
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Стали известны имена ещё двух тренеров, рассматривающихся «Ливерпулем» на замену Слоту

«Ливерпуль» рассматривает кандидатуру главного тренера «Кристал Пэлас» Оливера Гласнера в качестве замены для Арне Слота в случае его увольнения. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, руководство мерсисайдцев видит в австрийском специалисте реальный вариант на ближайшее будущее. В стане «красных» считают, что Гласнер способен стабилизировать команду, сохранив при этом её конкурентоспособность.

В качестве долгосрочного стратегического выбора «Ливерпуль» рассматривает кандидатуру Луиса Энрике, на текущий момент возглавляющего «ПСЖ». Испанский специалист характеризуется как «проверенный победитель, способный управлять крайне эгоистичными игроками и придерживаться атакующих принципов».

После 15 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 23 очка и занимает 10-е место.

