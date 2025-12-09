Скидки
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Холанд — самый дорогой игрок АПЛ по версии Transfermarkt, Сака — второй

Портал Transfermarkt представил рыночные стоимости футболистов английской Премьер-лиги по итогам последнего обновления. Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, оценивающийся в € 200 млн, является самым дорогим игроком АПЛ. На второй строчке располагается вингер «Арсенала» Букайо Сака стоимостью € 130 млн.

Топ-10 самых дорогих футболистов АПЛ по версии Transfermarkt:

  1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — € 200 млн.
  2. Букайо Сака («Арсенал») — € 130 млн.
  3. Деклан Райс («Арсенал») — € 120 млн.
  4. Александер Исак («Ливерпуль») — € 120 млн.
  5. Коул Палмер («Челси») — € 120 млн.
  6. Флориан Вирц («Ливерпуль») — € 110 млн.
  7. Мойсес Кайседо («Челси») — € 110 млн.
  8. Вильям Салиба («Арсенал») — € 90 млн.
  9. Райан Гравенберх («Ливерпуль») — € 90 млн.
  10. Доминик Собослаи («Ливерпуль») — € 85 млн.
Самые дорогие футболисты:

