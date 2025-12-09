Холанд — самый дорогой игрок АПЛ по версии Transfermarkt, Сака — второй
Портал Transfermarkt представил рыночные стоимости футболистов английской Премьер-лиги по итогам последнего обновления. Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, оценивающийся в € 200 млн, является самым дорогим игроком АПЛ. На второй строчке располагается вингер «Арсенала» Букайо Сака стоимостью € 130 млн.
Топ-10 самых дорогих футболистов АПЛ по версии Transfermarkt:
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — € 200 млн.
- Букайо Сака («Арсенал») — € 130 млн.
- Деклан Райс («Арсенал») — € 120 млн.
- Александер Исак («Ливерпуль») — € 120 млн.
- Коул Палмер («Челси») — € 120 млн.
- Флориан Вирц («Ливерпуль») — € 110 млн.
- Мойсес Кайседо («Челси») — € 110 млн.
- Вильям Салиба («Арсенал») — € 90 млн.
- Райан Гравенберх («Ливерпуль») — € 90 млн.
- Доминик Собослаи («Ливерпуль») — € 85 млн.
Самые дорогие футболисты:
Комментарии