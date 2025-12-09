Холанд — самый дорогой игрок АПЛ по версии Transfermarkt, Сака — второй

Портал Transfermarkt представил рыночные стоимости футболистов английской Премьер-лиги по итогам последнего обновления. Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, оценивающийся в € 200 млн, является самым дорогим игроком АПЛ. На второй строчке располагается вингер «Арсенала» Букайо Сака стоимостью € 130 млн.

Топ-10 самых дорогих футболистов АПЛ по версии Transfermarkt:

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — € 200 млн. Букайо Сака («Арсенал») — € 130 млн. Деклан Райс («Арсенал») — € 120 млн. Александер Исак («Ливерпуль») — € 120 млн. Коул Палмер («Челси») — € 120 млн. Флориан Вирц («Ливерпуль») — € 110 млн. Мойсес Кайседо («Челси») — € 110 млн. Вильям Салиба («Арсенал») — € 90 млн. Райан Гравенберх («Ливерпуль») — € 90 млн. Доминик Собослаи («Ливерпуль») — € 85 млн.

