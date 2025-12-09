Скидки
«Балтика» объявила об уходе в зимний отпуск и назвала даты тренировочных сборов

«Балтика» объявила об уходе в зимний отпуск и назвала даты тренировочных сборов
Комментарии

Калининградская «Балтика» в официальном телеграм-канале объявила, что команда ушла в зимний отпуск, балтийцы возобновят тренировки в январе.

«9 декабря балтийцы провели последнюю тренировку в 2025 году. Сразу после неё у команды настал отпуск. Он продлится до 10 января.

11 января балтийцы пройдут медицинское обследование в Москве и в этот же день вылетят на сборы в турецкий Белек. В программе запланированы три этапа зимней подготовки к возобновлению сезона:

— с 12 по 26 января, предусмотрена одна контрольная игра;
— с 30 января по 13 февраля, предусмотрено четыре контрольных спарринга;
— с 17 по 28 февраля, предусмотрено три контрольные встречи.

По окончании сборов балтийцы отправятся в Санкт-Петербург на матч 19-го тура Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча запланирована с 1 по 3 марта (точная дата будет известна позднее)», — сказано в сообщении балтийцев.

