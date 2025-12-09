Александр Бубнов назвал двух форвардов, с которыми ЦСКА занимал бы первое место в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о проблемах московского ЦСКА на финише первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Армейцы завершили календарный год на четвёртом месте в таблице с 36 очками.

«У них вообще нападающих нет, это проблема. Был бы у них Даку или Кордоба, они бы сейчас тоже на первом месте шли, и «Краснодар», если бы таких нападающих не было, ниже был. Потому что средняя линия у ЦСКА — и сами забивают, и голевые моменты создают, там нужно только завершать, понимаешь? А такого завершителя нет, поэтому у них проблемы.

Получается дисбаланс, им большими силами приходится идти вперёд, потому что там нападающих нет, из-за этого противник может и в контратаки проходить. Ну, они в конце концов и устают, как говорится, на ободах они заканчивали. И дают шансы, в обороне играют ненадёжно.

Раньше же они в обороне очень надёжно играли. А сейчас… При том, что Акинфеев есть. И он стал меньше их выручать. Вот в результате они стали много пропускать, и то они вверху [таблицы], их, в принципе, [с «Краснодаром»] устраивала ничья», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».