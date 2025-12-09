Скидки
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов назвал двух форвардов, с которыми ЦСКА занимал бы первое место в РПЛ

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о проблемах московского ЦСКА на финише первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Армейцы завершили календарный год на четвёртом месте в таблице с 36 очками.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

«У них вообще нападающих нет, это проблема. Был бы у них Даку или Кордоба, они бы сейчас тоже на первом месте шли, и «Краснодар», если бы таких нападающих не было, ниже был. Потому что средняя линия у ЦСКА — и сами забивают, и голевые моменты создают, там нужно только завершать, понимаешь? А такого завершителя нет, поэтому у них проблемы.

Получается дисбаланс, им большими силами приходится идти вперёд, потому что там нападающих нет, из-за этого противник может и в контратаки проходить. Ну, они в конце концов и устают, как говорится, на ободах они заканчивали. И дают шансы, в обороне играют ненадёжно.

Раньше же они в обороне очень надёжно играли. А сейчас… При том, что Акинфеев есть. И он стал меньше их выручать. Вот в результате они стали много пропускать, и то они вверху [таблицы], их, в принципе, [с «Краснодаром»] устраивала ничья», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

