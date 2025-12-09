Скидки
Интер М — Ливерпуль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Дивеев посетил матч Лиги чемпионов «Интер» — «Ливерпуль»

Комментарии

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев посетил матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором итальянский «Интер» встречается с английским «Ливерпулем». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Перерыв
0 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия

Дивеев записал видеообращение в телеграм-канале в момент выхода футболистов на поле под официальный гимн Лиги чемпионов.

8 декабря футболисты ЦСКА ушли в отпуск после завершения первой части сезона в Мир Российской Премьер-Лиге. Команда вернётся к тренировкам 13 января. Сборы армейцев пройдут в Абу-Даби.

