Защитник ЦСКА Дивеев посетил матч Лиги чемпионов «Интер» — «Ливерпуль»

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев посетил матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором итальянский «Интер» встречается с английским «Ливерпулем». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Дивеев записал видеообращение в телеграм-канале в момент выхода футболистов на поле под официальный гимн Лиги чемпионов.

8 декабря футболисты ЦСКА ушли в отпуск после завершения первой части сезона в Мир Российской Премьер-Лиге. Команда вернётся к тренировкам 13 января. Сборы армейцев пройдут в Абу-Даби.