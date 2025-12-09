Скидки
«В «Реале» большое давление». Гвардиола высказался в поддержку Алонсо

«В «Реале» большое давление». Гвардиола высказался в поддержку Алонсо
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался в поддержку Хаби Алонсо, возглавляющего мадридский «Реал», который подвергается критике на фоне последних результатов «сливочных».

«Я ему сочувствую, потому что мы работали вместе в течение двух лет, и это был невероятный опыт общения. У нас очень много общего. «Барселона» и «Реал» — самые сложные клубы для тренеров, самые сложные в плане давления и обстановки. Желаю ему только всего самого лучшего, потому что действительно уважаю его и ценю», — приводит слова Гвардиолы City Xtra на своей странице в социальной сети X.

В последних пяти матчах Ла Лиги «сливочные» один раз победили, один раз потерпели поражение и три раза сыграли вничью.

